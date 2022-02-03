Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) отреагировал на выбор знаменосцев сборной ОКР на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно, что выбор пал на капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачева и конькобежку Ольгу Фаткулину.

«Шикарный выбор! Ребята будут выглядеть достойно: красивые, молодые, талантливые. Они достойны представлять интересы нашей страны. Знамя, хоть и не Российской Федерации, но мы с вами понимаем, что это знаменосцы нашей национальной сборной команды России», — цитирует Свищева Чемпионат.

Олимпийские игры 2022 в Пекине будут официально открыты в пятницу, 4 февраля. Церемония будет показана телеканалом «Россия-1» в прямом эфире. Начало в 15:00 по московскому времени. Комментировать церемонию будет Дмитрий Губерниев.

Текст — Дарья Гаврилова