Норвежские биатлонисты Йоханнеса Бе и Ингрид Тандревольд попали в круг лиц, близко контактировавших с участником команды с подтвержденным коронавирусом. Известно, что заразился двоеборец Ярл Магнус Риибер.

Трехкратный обладатель КМ подхватил заболевание уже в олимпийской деревне и сдал два положительных теста. Перед этим он близко общался с шестью спортсменами из сборной.

По информации NRK, среди них оказались не только биатлонисты, но и сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханне Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрем и двоеборец Йорген Гробак.

Риибер является победителем общего зачета Кубка мира по лыжному двоеборью в трех последних сезонах. Допускается, что он примет участие в Олимпиаде-2022 при сдаче отрицательного теста.