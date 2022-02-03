В Еврокомиссии раскрыли детали возможности о выдаче европейского ковид-сертификата тем, кто привит российской вакциной от коронавируса. Ни одна из них пока так и не зарегистрирована в Евросоюзе.

Для получения документа, привитым одобренной в России вакциной, нужно получить одну бустерную дозу, сделанную препаратом, разрешенным в ЕС, ведь сертификат показывает лишь последнюю введенную дозу.

Ранее ЕК продлила действие ковид-сертификатов в Европе на год — до 23 июня 2023 года. По заявлению представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, объединение все равно должно быть готово к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса.

Цифровой сертификат COVID-19 является свидетельством того, что человек был вакцинирован, либо получил тест с отрицательным результатом или выздоровел после заболевания.

Текст — Дарья Гаврилова