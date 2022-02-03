Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней оказались новички клуба, пришедшие в зимнее трансферное окно, хавбек Кристофер Мартинс и форвард Шамар Николсон.
Красно-белые стартуют на турнире со стадии 1/8 финала.
Полный состав команды представлен здесь.
Вратарская линия: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров;
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.
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