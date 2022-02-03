Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал присоединение к команде новичка Сердара Азмуна. Экс-форвард «Зенита» поможет коллективу с вариативностью в схемах игры.

Азмун прилетел в Леверкузен (Германия) сегодня, 3 февраля.

«Какова роль Сердара Азмуна? Конечно, он не замена Патрику Шику. Я думаю, что они очень хорошо сыграются вместе. Мы не говорили, что ищем замену для кого-то. Мы искали нового футболиста, который сделает команду более вариативной», – приводит слова Рольфеса Kicker.

Он отметил, что Азмун добавит недостающий компонент в атакующую линию. По его словам, игрок вариативен, он сможет играть на фланге или занимать позицию между линиями.

Напомним, 30 января «Зенит» заявил о досрочном переходе Азмуна в «Байер».