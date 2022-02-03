Наставник сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал условия на олимпийских трассах и скольжение лыж у участников национальной команды на тренировках.

Он тестировал инвентарь вместе с коллегой Маркусом Крамером и подопечным Артёмом Мальцевым.

«Проехали за полтора часа 23 км, а устали так, будто 40-50 проехали. То есть скольжение очень тугое. Вчера классикой катались, сегодня коньком. То есть гонки будут реально на выносливость, на выживание», — сказал Турышев в эфире Матч ТВ.

Первые старты лыжников в дисциплине скиатлон состоятся 5 и 6 февраля. В их виде спорта будет разыграно всего 12 комплектов наград. Соревнования пройдут в горном кластере Чжанцзякоу в 180 километрах от китайской столицы.