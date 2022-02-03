Чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева рассказали о трех любимых представительницах женского одиночного катания в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Пока неизвестно, кто представит сборную ОКР в женской короткой программе на командном турнире.

В топ-3 у Щербаковой вошли Юлия Липницкая, Ю-На Ким и Мао Асаду.

«Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым», – цитирует Щербакову Vogue и Sports.ru.

В тройку Валиевой попали Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.

Валиева добавила, что ее поразили вращения и спирали олимпийской чемпионки 2014 года в команде.

Первые соревнования фигуристов в Китае стартуют завтра, 4 февраля.