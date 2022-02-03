Чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева рассказали о трех любимых представительницах женского одиночного катания в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине.
Пока неизвестно, кто представит сборную ОКР в женской короткой программе на командном турнире.
В топ-3 у Щербаковой вошли Юлия Липницкая, Ю-На Ким и Мао Асаду.
«Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым», – цитирует Щербакову Vogue и Sports.ru.
В тройку Валиевой попали Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.
Валиева добавила, что ее поразили вращения и спирали олимпийской чемпионки 2014 года в команде.
Первые соревнования фигуристов в Китае стартуют завтра, 4 февраля.
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