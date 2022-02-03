«Зенит» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» со счетом 1:0 в товарищеском матче на сборах в Португалии. Исход игры определил защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в сине-бело-голубых.

Футболист открыл счет в концовке первого тайма, на 40-й минуте. Гол стал единственным за всю игру.

Алип проводит с «Зенитом» второй зимний сбор подряд по инициативе главного тренера команды Сергея Семака. Ранее генеральный директор команды Александр Медведев допустил, что клуб возьмет казахстанца в аренду.

В случае перехода Алипа в РПЛ он не будет считаться легионером. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года.

Ближайшая официальная встреча «Зенита» состоится 17 февраля в 1/16 финала Лиги Европы.