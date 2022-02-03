Экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим отказался от участия в трех турнирах категории ATP-250. Игрок до сих пор не восстановился после повреждения руки.

Победитель US Open-2020 пропустит соревнования в Южной Америке: в Буэнос-Айресе (Аргентина) 7 февраля, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 4 февраля и в Сантьяго (Чили) 21 февраля.

В прошлом году Тим получил разрыв сухожилия, а в августе досрочно завершил сезон. Австриец не выступил на Олимпиаде в Токио и на Уимблдоне-2021.

Спортсмен планировал вернуться на корт в Мельбурне на Australian Open. Однако еще за месяц до старта отказался от этой идеи.

Возвращение теннисиста болельщики ждут в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.