Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от Олимпийских Игр в Пекине перед началом соревнований. По его словам, у сборной ОКР на турнире есть только одна задача.

Соревнования мужских команд начнутся 9 февраля.

«Все хоккеисты нашей сборной – большие мастера, игроки элитного уровня. Команда приехала в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач у России быть не может», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Напомним, сегодня, 3 февраля, появилась информация о положительных тестах на коронавирус у хоккеистов основы и запаса по приезде в Китай. Президент ОКР Станислав Поздняков отмечал, что они смогут сыграть в случае получения дальнейших отрицательных результатов.