Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал свои пожелания участнику сборной ОКР Марку Кондратюку перед стартом командного турнира на Олимпийских играх-2022.

Вместе с ним в короткой программе появятся танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Главное — не беспокойся, не волнуйся. Считай, что, во-первых, никто от тебя не ждёт какой-то фантастики. Просто сделай спокойно свою работу», – так Ягудин передал свое обращение действующему чемпиону России и Европы.

В текущем сезоне подопечный Светланы Соколовской выиграл два крупных турнира подряд.

«Парень практически без разминки, просто поскользив, сделал абсолютно всю прыжковую часть идеально. Он достаточно свеж, дерзкий, агрессивный», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Соревнования стартуют завтра, 4 февраля.