Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, пребывающий на просмотре в «Зените», отметился голом в товарищеском матче против датского «Мидтьюлланна» на сборе в Португалии.

Забитый матч казахстанца был единственным в это встрече.

По итогам этого матча, Алип оказался первым представителем своей страны, забившим за «Зенит» с 2004 года. Ранее этим отличался Евгений Тарасов, выступающий за петербургскую команду в начале 2000-х.

Алип проводит второй зимний сбор подряд под руководством Сергея Семака. Контракт защитника с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Допускается, что он прийти в «Зенит» на правах аренды.

Ближайший матч сине-бело-голубых в 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 февраля с испанским «Бетисом» на домашней арене.