Представители клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) могут собраться на совещание по поводу установления нового коронавирусного протокола перед возобновлением сезона.

Футболисты продолжат сезон в национальном чемпионате 26-27 февраля.

По информации РБ Спорт, клубы РПЛ 10-11 февраля готовы обсудить различные варианты изменения санитарного регламента РФС. Известно, что могут быть разработаны несколько сценариев проведения весенней части чемпионата. Они хотят обратить внимание на опыт европейских лиг.

Пока команды РПЛ продолжают проводить регулярные ПЦР-тесты для футболистов раз в несколько дней. Это обязательное условие перед любым туром лиги.

В первом матче 19-го круга встретятся «Химки» и «Динамо», «Нижний Новгород» и «Урал».