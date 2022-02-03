В четверг, 3 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине начались квалификационные соревнования с участием российских спортсменов. Дайджест основных событий дня на Играх — от NVsport:

В Пекине началась квалификация в могуле, в финал пробилась россиянка

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вошла в топ-10 спортсменов по итогам квалификации в лыжной дисциплине. Она показала восьмой результат в итоговом протоколе и теперь выступит в финале. Полина Чудинова стала 17-й, Анастасия Первушина – 22-й, Виктория Лазаренко – 25-й. Лидером пока остается австралийка Джакара Энтони.

Мужская квалификация завершилась не так удачно для представителей сборной ОКР. Никита Новицкий – занял 13-е место, а Никита Андреев – 27-е.

Саночники провели очередные тренировочные заезды на олимпийском треке

Мужчины выступили в третьей и четвертой попытке, а женщины в первой и второй. Сборная ОКР появлялась на трассе в составе: Семен Павличенко (7-й дважды), Роман Репилов (5 и 6-й), Александр Горбачевич (8 и 14-й) в своей группе; Татьяна Иванова (7 и 13-я), Виктория Демченко (2 и 6-я) и Екатерина Катникова (1 и 10-я) . Розыгрыш медалей у саночников начнется только 6 февраля.

Прыгуны с трамплина приняли участие в первых официальных спусках

Первые прыжки исполнили россиянки Ирма Махиня, София Тихонова, Ирина Аввакумова и Александра Кустова. Среди мужчин выступили Илья Маньков, Михаил Назаров, Роман С. Трофимов, Даниил Садреев и лидер сборной Евгений Климов. Финалы на этом склоне пройдут 5 и 6 февраля.

Хоккей: Американки обыгрывают представительниц Финляндии перед встречей с Россией

Женская сборная США начала олимпийский турнир с победы над Финляндией со счетом 5:2. Их следующий матч пройдет 5 февраля, а соперниками станут россиянки.

Также в группе А канадки уничтожили коллектив из Швейцарии – результат на табло 12:1.