Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о беспокойствах перед стартом Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Он прокомментировал адаптацию биатлонистов к холодной погоде.

Первые гонки на олимпийском стадионе состоятся в субботу, 5 февраля.

«Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде. Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент – стрельба», — цитирует Каминского Чемпионат.

Ожидается, что биатлонист побежит на олимпиаде связку из гонок спринт + пасьют.

Ранее Серохвостов не попал в состав смешанной эстафеты. Командную гонку побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.