Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась ожиданиями от Олимпийских Игр-2022 в Пекине и будущем российской фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, не исключено, что мировая рекордсменка продолжит выступления после победы в Китае.

Чемпионка Игр-2014 призвала не сравнивать Валиеву с Алиной Загитовой. Она быстро прекратила официальные выступления после золота в Южной Корее.

«Если у нее останутся силы, и она сможет продолжить свою карьеру, то это будет просто прекрасно. Если нет, то ее тоже можно понять. Все зависит от наличия у нее сил и желания. В конце концов, она еще не стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Сотниковой «Спорт день за днем».

Соревнования фигуристов начинаются завтра, 4 февраля.