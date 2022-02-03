Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выборе спортсменов для участия в смешанной эстафете на Олимпийских Играх-2022.

Командная дисциплина запланирована на субботу, 5 февраля.

«Рассматривали всех спортсменов, но единодушно решили, что надежный состав должен быть. Логинов – лидер, а Латыпов в эстафете надежен. Несмотря на то, что Эдуард совершал промахи, сам же отрабатывал. У промахов были свои причины, сейчас отработали, все нормально», – заявил Каминский в эфире Матч ТВ.

Напомним, Латыпов перенес коронавирус в январе текущего года. Он впервые вышел на трассу в последней гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

В мужскую команду на Олимпиаду в Пекине также входят Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Карим Халили.