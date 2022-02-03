Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не уверен, что продолжит выступления за «красных дьяволов» в случае продления контракта с нынешним тренером Ральфом Рангником.

По информации ESPN, португалец выскажется о своем решении после назначения нового главного тренера. Контракт действующего наставника рассчитан до конца сезона 2021/22. Договор Роналду с клубом завершится в июне 2023 года.

Ранее Роналду выступал против назначения Рангника постоянным главным тренером коллектива.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги португалец принял участие в 18 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. В групповом этапе Лиги чемпионов он отметился шестью забитыми мячами и пятью ассистами.