Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в карантинном отеле на Играх-2022 в Пекине, пожаловалась на условия проживания. Она отметила однообразную и непитательную еду.

Спортсменка не сможет принять участия в Играх из-за положительного результата теста на коронавирус.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», – написала Васнецова в Stories на странице в Instagram.

Биатлонистку на старте заменит запасная Евгения Буртасова. Она уже прибыла в Китай для участия в Олимпийских Играх.