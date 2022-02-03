Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появление нового нападающего команды Юри Алберто в товарищеском матче против «Мидтьюлланна» (1:0) на турнире Atlantic Cup.

Наставник отметил, что все игроки действовали неплохо, но местами начинали уставать. По его словам им не хватало легкости, при этом многие получили практику на поле.

«Алберто и Адамов? Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Единственный гол в этой встрече забил игрок «Кайрата» Нуралы Алип. Он присутствует на сборе «Зенита» по договоренности с клубом.