Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва предположила, кто бы мог заменить Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Играх-2022 в Пекине.

По ее мнению, не стоит оставлять чемпионата России и Европы на второй прокат. Причинами могут стать близкое расположение в расписании личной дисциплины и напряженность первого старта. Произвольная программа командного турнира состоится 6 февраля, одиночники начнут выступления 8-го числа.

«Дай бог, я уверена, 90%, что наши займут первое место. И ты стал олимпийским чемпионом, и тебе через день идти и кататься с нуля — это очень сложно на самом деле. Поэтому могу предложить, что замены будут в мальчиках. Моё мнение: я бы в короткую поставила Семененко, а в произвольную — Кондратюка», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Кондратюк уже вошел в состав сборной России на короткую программу олимпийского командного турнира.