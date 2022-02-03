Российские фигуристы Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицына, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заявлены на короткую программу олимпийского командного турнира. Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев будут нести флаг ОКР на церемонии открытия в Пекине. Самые интересные новости спорта за 3 февраля – в традиционном дайджесте NVsport.

В олимпийской сборной России определились с составом на КП в командном турнире

Сборная России по фигурному катанию назвала имена спортсменов, которые выйдут лед в короткой программе в командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине

Российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Кацалапов стал капитаном сборной России на командном турнире Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уточнила имя спортсмена, который станет капитаном сборной на время командного турнира. Им был выбран представитель танцев на льду – Никита Кацалапов.

Анастасия Смирнова вышла в финал могула на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова смогла пройти в финальную часть Олимпиады в Пекине в соревнованиях могулисток.

Резцова и Логинов пробегут смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

В сетке Медведева заменит француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей. Оба спортсмена получили уайлд-кард от организаторов.

«Зенит» обыграл «Мидтьюлланн» на сборах. Забил защитник «Кайрата» Алип

«Зенит» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» со счетом 1:0 в товарищеском матче на сборах в Португалии. Исход игры определил защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в сине-бело-голубых.

Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что один российский хоккеист сдал положительный тест на коронавирус.

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун прилетел в Германию

Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в немецкий «Байер», прилетел в Леверкузен (Германия). Игрок в ближайшее время присоединится к команде и пройдет медобследование.

Лариса Куклина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.

Поварницын взял серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Поварницын стал серебряным призером в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Он не допустил промахов, но уступил победителю 10 секунд.