В Пекине (Китай) официально стартуют зимние Олимпийские Игры. Сегодня, 4 февраля, состоится церемония открытия, продолжатся тренировки и квалификации. Представляем расписание соревнований и список участников.

Керлинг. Смешанные пары. Квалификация

Начало – в 3:35 по московскому времени.

В 3:35 стартуют матчи сборных Швеции и Австралии, Канады и Швейцарии, Италии и Норвегии.

В 8:05 сыграют Чехия и Италия, Китай и Канада, Великобритания и Австралия, Швеция и США.

Российские пары не отобрались на Игры в этой дисциплине.

Санный спорт. Мужчины. Тренировочные заезды

Начало – в 4:00 по московскому времени.

Пока женщины отдыхают после первой и второй попытки, мужчины продолжат тесты санной трассы. Пятый заезд стартует в 4:00 по мск, шестой – в 5:45 по мск. В составе сборной ОКР – Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Катникова.

Фигурное катание. Командный турнир – мужчины, спортивные пары и танцы в коротком прокате

Начало – в 4:55 по московскому времени.

Первыми на лед выйдут мужчины, сборную ОКР представит Марк Кондратюк.

Ритм-танец начнется в 6:35 по мск – появится российский дуэт Никита Кацалапов и Виктория Синицына.

Спортивные пары будут закрывать первый соревновательный день фигуристов, начиная с 8:15 по мск. Среди представителей отечественной команды – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Участница женской команды будет известна позже.

Горнолыжный спорт. Мужской скоростной спуск. Вторая тренировка

Начало – в 06:00 по московскому времени.

Россиян в списке участников – нет. Но выступления продолжат лидер общего зачета Кубка мира из Швейцарии Марко Одерматт, а также лидеры первой тренировки. Среди них – его соотечественник Стефан Рогентин, испанец Адур Эчесаррьета и итальянец Кристоф Иннерхофер.

Прыжки с трамплина. Средний трамплин. Вторая тренировка

Начало – в 6:00 по московскому времени.

Первыми тренировку начнут женщины, затем в 9:00 по мск стартуют мужчины. Розыгрыш медалей в этой дисциплине – уже близко, первые призеры найдутся 5 февраля.

Россию представляют Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Хоккей. Женский турнир. Групповой этап

Начало – в 7:10 по московскому времени.

В группе А встретятся сборная ОКР и представительницы Швейцарии. Для россиянок матч станет первым на этом турнире. Одновременно с этой встречей стартует игра между Данией и Китаем в группе В.