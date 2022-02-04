Стартовали соревнования в короткой программе у мужчин по фигурному катанию в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Соревнования проходят в столичном дворце спорта.

В первой разминке выступят представитель сборной Германии Пол Фентц, фигурист из Канады Роман Садовский, чешский спортсмен Михал Бжезина и фигурист сборной Китая Боян Цзинь.

Вторую разминку будет открывать представитель команды Олимпийского комитета России Марк Кондратюк. Он выйдет на лед f 5:36 по московскому времени. Также в этой разминке выступят японец Шома Уно, грузин Морис Квителашвили, американец Нейтан Чен и итальянец Даниэль Грассль.

Фигурист из сборной Украины Иван Шмуратко накануне сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не примет участие в командном турнире: сборной придется соревноваться без одного вида.