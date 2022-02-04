Российский фигурист, чемпион России и Европы Марк Кондратюк чисто исполнил короткую программу на командном турнире по фигурному катанию в рамках Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В начале проката Кондратюк исполнил четверной тулуп, после чего сделал тройной аксель. Во второй половине проката Кондратюк сделал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Судьи оценили прокат российского фигуриста на 95,81 балла — это немного меньше его личного рекорда, который он установил в прошлом месяце на чемпионате Европы. Это текущее первое место.

Во второй разминке выступят еще четверо фигуристов — Шома Уно из Японии, Нейтан Чен из США, Морис Квителашвили из Грузии и Даниэль Грассль из Италии.