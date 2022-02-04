Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен выиграл короткую программу в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Фигурист исполнил короткую программу с четверным флипом и каскадом с четверным лутцем и получил от судей 111,71 балла.

На втором месте расположился представитель Японии Шома Уно, он прыгнул два четверных — флип и тулуп, получив за своё выступление более 105 баллов.

На третьем месте оказался Марк Кондратюк, представитель сборной России. Он чисто исполнил короткую программу с четверным тулупом и каскадом с четверным сальховом и заработал более 95 баллов.

Следующим видом в командных соревнованиях будут танцы на льду, Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.