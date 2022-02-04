Российский фигурист, чемпион России и Европы Марк Кондратюк заработал 8 баллов для сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Фигурист чисто исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками — тулупом и сальховом, его прокат оценили более чем на 95 баллов. Это третье место принесло сборной 8 очков в зачёт «командника».

Пока лидирует сборная США — короткую программу у мужчин выиграл Нейтан Чен, он принес своей национальной команде 10 баллов.

На втором месте располагается пока сборная Японии. В короткой программе мужчин выступал Шома Уно, он также показал чистый прокат и положил в копилку команды 9 баллов.

Следующим видом в команднике будут танцы на льду: с ритм-танцем Россию представят Виктория Синицина/Никита Кацалапов.