Российский фигурист, чемпион Европы Марк Кондратюк прокомментировал свой дебютный прокат в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Слова Кондратюка цитирует портал Sport24.

«Одним словом описать прокат? Справился. Было волнительно, как всегда», — сказал фигурист, добавив, что когда не думаешь о том, что выступаешь на Олимпиаде, то морально легче.

По словам Кондратюка, волнение полностью убрать нельзя, можно лишь снизить его процент, и на Олимпиаде было выступать более волнительно, чем на чемпионате Европы.

«Было более волнительно, чем на чемпионате Европы. Зрители? Если честно, думал, что их вообще не будет. Увидел и обрадовался. Как настраивался? Сидел в раздевалке и слушал Оксимирона», — сказал Кондратюк, добавив, что он боялся подвести других фигуристов, которые больше заслуживали оказаться здесь.

Напомним, Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе и принес сборной России 8 баллов в копилку.