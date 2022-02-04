На олимпийском командном турнире по фигурному катанию в рамках Зимних Игр в Пекине стартовали соревнования в ритм-танце.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно будет увидеть здесь.

Сборную России в этом виде программы представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они будут закрывать вторую разминку, поскольку являются сильнейшей парой рейтинга ISU. Их появление ожидается в 7:48 по московскому времени.

От сборной США в этом виде выступят Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, от сборной Канады — Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, от сборной Грузии — Мария Казакова/Георгий Ревия.

После первого вида (мужская короткая программа) сборная России идет на третьем месте в общем зачете. Марк Кондратюк принес команде 8 очков своим выступлением.