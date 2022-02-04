Первую шайбу женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине забросила нападающая Екатерина Добродеева.

Добродеева отличилась в стартовом матче сборной России на Олимпиаде с Швейцарией. Хоккеистка вывела сборную России вперед на 6-й минуте матча.

На данный момент, россиянки ведут в матче со счетом 2:1. За сборную России на 18-й минуте матча также забила Полина Болгарева.

Напомним, в женской сборной России по хоккею проблемы с коронавирусом. Шесть хоккеисток ранее сдали положительные ПЦР-тесты, и были вынуждены провести несколько дней на карантине.

Сборная России провела первую тренировку на турнире накануне матча, 3 февраля. Ранее хоккеисток не пускали на лед в Пекине из-за коронавируса в команде.