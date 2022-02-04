На олимпийском командном турнире по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине стартовали соревнования спортивных пар.

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Сборную России в этом виде представляют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной. Пара – действующие чемпионы России, Европы и мира.

Дуэт выйдет на лед в заключительной, седьмой разминке, под девятым номером. Основные соперники россиян – канадская пара Мур-Тауэрс Кирстен и Майкл Маринаро из Канады и Суй Вэньцин и Хань Сун из Китая.

Ранее россиянин Марк Кондратюк принес национальной команде 8 баллов в общий зачет командного турнира. Он чисто исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками.