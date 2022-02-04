Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: официальный сайт ФФККР

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: официальный сайт ФФККР

В Пекине (Китай) завершились короткие программы танцевальных дуэтов в рамках командного турнира на зимних Олимпийских играх.

Первое место судьи отдали Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. Судьи оценили выступление дуэта в 86,56 балла. Пара принесла сборной США 10 баллов.

Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место по итогам проката. Судьи оценили выступление фигуристов в 85,05 балла. Пара принесла сборной России 9 баллов.

Третьими стали Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр из Италии. Фигуристы набрали 83,83 балла и принесли своей команде 8 баллов.

Ранее Марк Кондратюк занял третье место в команде, прыгнув два четверных прыжка. Он принес сборной России 8 баллов.