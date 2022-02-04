Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, почему Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли выиграть ритм-танец в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Синицина и Кацалапов заняли второе место.

«Мы видели, была небольшая помарочка у Никиты. Она была прямо по центру в дорожке шагов, но он сразу вошел, добавил корпусом, обыграл ее замечательно. Но, к сожалению, это все-таки серьезная ошибка, потому что это была именно дорожка шагов. На нее судьи точно обращают внимание«, – заявил Авербух в эфире Первого канала.

Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира.

Сегодня, 4 февраля, выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях спортивных пар.