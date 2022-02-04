Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на питание в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Васнецова рассказала, что несколько дней ест только макароны. Остальная еда выглядит отвратительно.

Биатлонистка похудела, у нее появились синяки под глазами.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде, висит пластиковая карточка со всеми данными. Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам – этот ужас«, – написала Васнецова в «Инстаграме».

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что через IBU был направлен запрос в МОК. Оргкомитет должен исправить ситуацию.

Васнецову на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова. Она уже прилетела в Китай.