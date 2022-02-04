Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала выступление Марка Кондратюка в короткой программе на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, россиянин занял третье место, набрав 95,81 балла.

«Браво! Наконец-то, вот, чистое катание! Это то самое олимпийское катание, которое мы все так хотели наблюдать именно от наших спортсменов. Марк, спасибо тебе огромное за этот прокат«, – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Евгения добавила, что Марк выполнил все элементы на высшем уровне. К тому же, фигурист показал невероятную энергетику, которая понравилась всей стране.

В командном турнире также выступили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они заняли второе место и принесли России 9 баллов.