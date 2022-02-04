В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 4 февраля, женская сборная России по хоккею встречалась с национальной командой Швейцарии. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу россиянок.

Первую шайбу за сборную России на 6-й минуте матча на турнире забросила Екатерина Добродеева.

На 18-й минуте отличилась Полина Болгарева. На 11-й минуте второго периода шайбу забросила Анастасия Шибанова. Через семь минут Болгарева оформила дубль. Она же забила пятую шайбу за сборную России в третьем периоде.

Напомним, спортсменки из сборной России начали тренировки в Пекине только вчера, 3 февраля. Хоккеисток не пускали на лед из-за шести положительных тестов на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.