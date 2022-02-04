Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе пока не прилетела в Пекин. Там сегодня, 4 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр.

«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление – 210, никак не могут сбить», – цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Первые комплекты медалей в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх будут разыграны 5 и 6 февраля. В эти дни пройдет женский и мужской спринт. Сначала выступят женщины.

Скиатлон – дисциплина лыжных гонок, в которой спортсмены меняют ход прямо во время гонки. В середине дистанции атлеты меняют лыжи с классических на коньковые. Мужчины бегут 15 + 15 километров, женщины – 7,5 + 7,5.