Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцах на льду с Викторией Синициной, раскрыл подробности конфликта с американцем Закари Донохью на разминке перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Напомним, Синицина и Кацалапов столкнулись с Донохью и его партнершей Мэдисон Хаббел. Россиянин что-то сказал американцу.

«Не помню, что я сказал – на русском, или на английском, но это целый день уже продолжается, накипело. Пять пар на льду, на пятиминутке, это много, мы всегда из-за этого ругаемся, но здесь это на личности перешло – уже накипело«, – цитирует Кацалапова «Чемпионат».

Никита добавил, что конфликт был исчерпан на льду. В жизни фигурист дружит с американской парой.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли Хаббел и Донохью меньше 1 балла и заняли второе место после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде.