Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, когда в Пекин прилетит спринтер Александр Терентьев.

Напомним, лыжник не смог вылететь с остальными спортсменами 29 января.

«Саша сегодня должен вылететь из Милана в Пекин«, – цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Терентьев получил микротравму на последнем сборе в Италии, упав на одной из тренировок. Вместе с Александром в Милане остался тренер Юрий Бородавко.

Александр Терентьев должен принять участие в личном спринте на Олимпийских играх. Соревнования пройдут 8 февраля.

Напомним, Терентьев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира в Руке, обогнав норвежца Йоханнеса Клэбо.