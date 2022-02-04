В Пекине (Китай) продолжается командный турнир фигуристов в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 4 февраля, спортивные пары представили короткие программы.

Китайская пара Суй Вэньцин и Хань Сун заняли первое место, установив мировой рекорд. Судьи оценили их прокат в 82,83 балла.

Действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов чисто исполнили параллельный тройной сальхов, а затем сделали тройную подкрутку на четвертый уровень и поддержку четвертого уровня сложности. Судьи оценили прокат пары в 82,62 балла. Это личный рекорд пары

Алекса Шимека в паре с Крисом Книримом из Америки получили 75 баллов за свой прокат.

Ранее россиянин Марк Кондратюк занял третье место в соревнованиях у мужчин, уступив только японцу Шома Уно и американцу Нэйтану Чену.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали вторыми в ритм-танце. Они пропустили вперед пару из США.