В Пекине (Китай) сегодня, 4 февраля, стартовал командный турнир у фигуристов в рамках зимних Олимпийских игр.

Сборная России занимает второе место в общем зачете после первого дня соревнований. В активе команды 26 баллов. Лидирует национальная команда США с 28 очками. Тройку призеров замыкают японцы (20 баллов).

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в соревнованиях у мужчин. Он сделал два четверных прыжка и получил более 95 баллов от судей. Фигурист уступил японцу Шоме Уно и американцу Нейтану Чену.

Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов занял второе место в ритм-танце, уступив представителям США Мэдисон Хаббел и Захари Донохью менее балла.

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов проиграли 0,21 балла китайскому дуэту Суй Вэньцин и Хань Сун.