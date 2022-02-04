Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай. Он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе. Она начнется в 15:00 по московскому времени.

Знаменосцами сборной России выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На Олимпийских играх в Пекине разыграют 109 комплектов медалей в пятнадцати видах спорта. Это на семь больше, чем в Пхенчхане-2018 и на 11 больше, чем в Сочи-2014.

Сборная России выступает на Играх без флага и гимна из-за допингового скандала. Спортсмены участвуют в Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России.