В Пекине (Китай) сегодня, 4 февраля, стартовал командный турнир у фигуристов. Выступили мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары.

Действующий чемпион Европы из России Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе. Судьи оценили прокат фигуриста в 95,81 балла. Он уступил только японцу Шома Уно (105,46 балла) и американцу Нэйтану Чену (111,71 балла).

Видео проката доступно по ссылке.

Кондратюк принес своей команде 8 баллов.

Спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняла второе место и принесла своей команде 9 баллов.

Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов также принес сборной России 9 баллов, заняв второе место.

Россияне идут на втором месте в общем зачете после первого дня соревнований. Команда уступает США 2 балла.