Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от выступления с короткой программой в рамках командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Галлямов заявил, что им было приятно начать выступление с хорошей ноты. Фигуристы постарались выдать хороший прокат. Александр рассказал, что их мотивирует команда.

«Для нас это не первые соревнования такого формата, это что-то похожее на командный чемпионат мира. Это как игра, встреча друзей. Атмосфера праздника«, – цитирует Мишину телеграм-канал «Матч ТВ».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде. Фигуристы проиграли 0,21 балла китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун.