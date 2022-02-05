На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) начинаются соревнования у биатлонистов. Сегодня, 5 февраля, спортсмены пробегут смешанную эстафету.

На первых двух этапах женщины преодолеют по 6 км с двумя огневыми рубежами, мужчины – по 7,5 км.

На первом этапе за сборную России побежит Ульяна Нигматуллина. Она передаст эстафету Кристине Резцовой. Третий этап достался Александру Логинову, а финишировать будет Эдуард Латыпов. Россияне получили пятый стартовый номер.

Напомним, Латыпов в январе переболел коронавирусом. Он не принимал участия в соревнованиях в течение двух недель.

В тройку фаворитов эстафеты входят сборные Норвегии, Швеции и Франции. Также на медали будут претендовать Германия и Белоруссия.

Норвежцы получили первый стартовый номер. На первом этапе побежит Марте Ройселанн. Она передаст эстафету Тирил Экхофф. Третьим стартует Тарьей Бё, а финишный этап побежит Йоханнес Бё.

7 и 8 февраля на Олимпиаде пройдут индивидуальные гонки у женщин и мужчин. 11 и 12 февраля спортсмены пробегут спринт, гонка преследования состоится 13 февраля, эстафета у мужчин пройдет 15 февраля, у женщин – 16 февраля. Заключительными гонками на Олимпиаде станут масс-старты. Они пройдут 18 и 19 февраля.