В Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских зимних игр 2022 года. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Россия-1» и на сайте smotrim.ru.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне выступит без собственного флага и гимна и под названием «Команда Олимпийского комитета России».

На Олимпиаде-2022 уже состоялись первые соревнования в ряде видов спорта, включая первый день командного турнира по фигурному катанию. Сборная России после первого дня занимает второе место, уступая США. Кроме того, российские хоккеистки обыграли на старте турнира Швейцарию 5:2.