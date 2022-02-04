Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Макаров заявил, что был лидером по штрафам в команде из Казани.

«Меня – да, штрафовали. Раз 5-6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Если я вижу, что что-то не так – почему я должен молчать?» – цитирует Макарова «Чемпионат».

Денис добавил, что он не против подколок, но всегда отвечает, если ему делают замечания не по делу. Футболист любит справедливость и равное отношение ко всем спортсменам.

Макаров думает, что у Слуцкого сохранилась на него какая-то обида, поэтому тренер постоянно подкалывал футболиста.