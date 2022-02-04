Тренер сборной России по лыжным гонкам Артем Жмурко поделился информацией о состоянии спринтера Александра Терентьева, который не смог улететь в Пекин из Милана с остальной командой.

«Только вчера вечером общался с Сашей. Он тренируется в полном объеме, всю необходимую работу сделал. Планируется, что он вылетит в Пекин сегодня, 4 февраля«, – цитирует Жмурко «Чемпионат».

Артем Жмурко – помощник Александра Терентьева в группе старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Напомним, ранее сообщалось, что Терентьев получил повреждение на последнем перед Олимпиадой сборе в Италии. Александр упал на одной из тренировок.

Терентьев должен принять участие в личном спринте. Соревнования пройдут на Олимпиаде 8 февраля.