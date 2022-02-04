Болельщики московского ЦСКА выступили с заявлением о бойкоте Fan ID.
Напомним, в России с лета 2022 года будет введен «паспорт болельщика», который нужно будет оформлять для прохода на спортивные мероприятия.
В сообщении говорится, что фанаты ни при каких условиях не будут оформлять «паспорт болельщика». Те, кто решатся сделать это, станут персоной нон-грата фанатского движения.
Также активные болельщики не будут посещать спортивные мероприятия, на которых будет введена система.
Фанаты призвали создателей законопроекта о введении Fan ID задуматься о последствиях введения системы и отменить ее.
Болельщики ЦСКА считают, что «паспорт болельщика» является одним из способов «затравить» фанатов.
Фанаты призвали каждого армейца разделить их позицию
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