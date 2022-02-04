Болельщики московского ЦСКА выступили с заявлением о бойкоте Fan ID.

Напомним, в России с лета 2022 года будет введен «паспорт болельщика», который нужно будет оформлять для прохода на спортивные мероприятия.

В сообщении говорится, что фанаты ни при каких условиях не будут оформлять «паспорт болельщика». Те, кто решатся сделать это, станут персоной нон-грата фанатского движения.

Также активные болельщики не будут посещать спортивные мероприятия, на которых будет введена система.

Фанаты призвали создателей законопроекта о введении Fan ID задуматься о последствиях введения системы и отменить ее.

Болельщики ЦСКА считают, что «паспорт болельщика» является одним из способов «затравить» фанатов.

Фанаты призвали каждого армейца разделить их позицию