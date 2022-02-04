Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем отношении к хейтерам.

«Бесят ли диванные аналитики? Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил«, – цитирует Макарова «Чемпионат».

Футболист рассказал, что вообще не читает новости. Исключение составляют сообщения на официальном сайте «Динамо». Денис не хочет забивать голову ненужной информацией.

Макаров считает, что не нужно засорять свой мозг комментариями людей, которые смотрят футбол. Он не обращает внимания на мнение болельщиков.

Денис Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо» летом 2021 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл в 15 матчах, забил 2 года и отдал 2 результативные передачи.